Iraanse ambassade intimideert VVD-Kamerlid

Ellian maakte dit zondag bekend in een interview met RTL Nieuws. In de e-mail waarschuwde het Iraanse regime Ellian dat hij, ondanks zijn Nederlandse nationaliteit, aan de Iraanse wet is onderworpen. „Kijk, uit. Pas op. Via het bloed van je vader zien we je als staatsburger en is de Iraanse wet voor jou van toepassing”, zou de ambassade de VVD’er en zoon van de Irankritische hoogleraar Afshin Ellian hebben laten weten.

„Ze sturen mij dit bericht om te laten zien: Hé Ellian, we weten precies wie je bent” - Ulysse Ellian, VVD-Kamerlid

Ellian zegt tegen RTL dat hij al zijn hele leven wordt gewaarschuwd voor dreigementen en intimidaties vanuit Iran. „Nu gebeurde het dan. Ik word keihard geïntimideerd door het Iraanse regime. Ik werd even koud.” Hij merkte: deze mensen doen het dus echt. „Ze sturen mij dit bericht om te laten zien: Hé Ellian, we weten precies wie je bent.”