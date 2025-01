„Ik weet waar u woont: daar waar de troon des satans is”

Eerst Palmira, een stadje in Midden-Cuba. Ds. Carlos Figuerero en zijn vrouw Gina geven er leiding aan een kleine christelijke gemeente. Gina kwam hier al eerder voorbij, maar dan als verpleegster. We zagen haar door de wijk gaan om zieke plaatsgenoten bij te staan.

Wat toen niet ter sprake kwam, was dat Palmira een bolwerk is van santeria, heidens bijgeloof. Iedere dag raken er wel mensen bezeten door geesten en worden er vervloekingen uitgesproken. In deze omgeving doen ds. Carlos en Gina hun werk. Toen ze daarover vertelden, moest ik denken aan Openbaring 2, woorden gericht tot de gemeente van Pergamus: „(…) Ik weet waar u woont, namelijk waar de troon van satan is.” De troon van satan! Die plaatsbepaling zou zomaar ook op de woonplaats van ds. Carlos en Gina kunnen slaan. En precies (ook) dáár is de RD-actie neergestreken. Om hun bouwvallige kerkje te helpen repareren, om Gina van medicijnen te voorzien die ze kan uitdelen, en om ds. Carlos Bijbels mee te geven, ook om uit te delen. Over een doelgerichte besteding gesproken.

José Luis uit Gibara (Oost-Cuba) was jarenlang priester in de santeriareligie tot het moment dat hij een Bijbel vond en daarin begon te lezen. beeld Jaco Klamer

En dan Gibara, Oost-Cuba. José Luis woont er. Op zijn dertigste is hij fulltime santeriapriester. Tijdens rituelen brengt hij zichzelf en cliënten met dans en alcohol in trance waarna ze door vuur lopen of zich verwonden aan kokend water. Uiteindelijk raakt José zelf verstrikt in deze demonische tentakels. Satans troon blijkt in zijn ziel gevestigd. José raakt depressief en wordt suïcidaal. Een voor hem laatste strohalm is een Bijbel die hij ooit kreeg. Hij begint erin te lezen en houdt niet meer op: de woorden zijn voor hem bestemd!

De volgende dag overwegen buren een psychiater te bellen omdat ze José bezig zien met het leeghalen van zijn huis. Altaren en godenbeelden vliegen de deur uit. Ze maken pas op de plaats als José vertelt wat er aan de hand is: in de Bijbel heeft hij de enige ware God gevonden.

Terug naar die eerste vraag over geld en zo. Ook de kerk waarvan José lid is mag straks rekenen op steun uit de RD-actie. En u begrijpt: met Josés levensverhaal is de vraag naar een juiste bestemming ruimschoots bevestigend beantwoord.

