Oudere wil best verhuizen, maar vindt geen geschikte woning  

Er zit iets meer beweging in de huizenmarkt. In alle leeftijdsgroepen stijgt het aantal hypotheken, blijkt uit een onderzoek van De Hypotheker. Zo steeg de afgelopen drie maanden het aantal woningleningen dat is verstrekt aan 55-plussers met 12 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Maar het aandeel van de 55-plussers blijft wel relatief beperkt, met 12 procent van het totaal aantal hypotheken. Ter vergelijking: 57 procent is verstrekt aan jonge huizenkopers tot 35 jaar.

Dat beperkte aandeel komt niet omdat de senioren willen blijven zitten waar ze zitten, concludeert De Hypotheker. Van de ondervraagde 55-plussers met een koopwoning zei bijna de helft binnen twee jaar mogelijk te willen verhuizen. Velen vinden dat ze te groot wonen nu de kinderen het huis uit zijn, of willen bijvoorbeeld verhuizen naar de regio waar hun kinderen wonen. Anderen willen een huis dat beter geschikt is voor de oude dag: zonder trap, of met een aangepaste badkamer. Of ze willen gaan wonen waar winkels en andere voorzieningen makkelijker bereikbaar zijn.

Doorstroming

De bouw van geschikte huizen en appartementen voor deze groep komt echter moeilijk op gang. Zo wil de regering voor 2030 290.000 seniorenwoningen laten bouwen, voor een belangrijk deel appartementen waar op een bepaald moment ook zorg verleend kan worden. Vorige maand bleek echter uit onderzoek van vakblad Cobouw dat er daar dit jaar maar een kleine 4000 van zijn neergezet.

Mede daardoor verwacht bijna driekwart van de 55-plussers dat het niet gaat lukken om snel te verhuizen. Een belangrijk deel van de ouderen zal er dan ook voor kiezen te blijven zitten en eventueel hun huis te verbouwen om het geschikter te maken voor hun oude dag. Dat belemmert de doorstroming: een vrijkomend huis van 55-plussers kan weer ruimte bieden voor een startend gezin.

Vergrijzing

Vanwege de toenemende vergrijzing neemt het aantal 55-plussers in Nederland gestaag toe. Inmiddels vormt deze groep bijna de helft van alle huishoudens. Ook het aantal senioren met een grotere zorgvraag groeit: naar verwachting zal het aantal ouderen met dementie in 2040 zijn verdubbeld naar 560.000.

De regering probeert wel extra maatregelen te nemen om dat op te vangen, los van de nieuwbouw van seniorenwoningen. Zo wil minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting) het makkelijker maken om mantelzorgwoningen neer te zetten als mensen daarvoor de ruimte hebben op hun erf of in hun tuin. De plannen daarvoor moeten echter nog worden uitgewerkt.

Ook andere nieuwbouw verloopt stroef. De regering wil jaarlijks in totaal 100.000 woningen laten bouwen, maar de afgelopen jaren is dat aantal nooit gehaald. Door de krapte op de koopmarkt, stijgende salarissen en een lagere rente blijven de huizenprijzen snel stijgen. In november kostte een bestaande woning gemiddeld 461.931 euro, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is bijna 12 procent hoger dan een jaar eerder, de hoogste stijging in ruim twee jaar.

Alles bij elkaar zal het aantal verkochte woningen ook volgend jaar toenemen en blijven de huizenprijzen stijgen, verwachten analisten, al lijkt die stijging wel iets af te vlakken.

Bent u of kent u een oudere die graag wil verhuizen naar een kleinere woning, maar merkt dat dat moeilijk is of niet lukt? Het Reformatorisch Dagblad spreekt u, hem of haar graag. We willen een artikel over dit onderwerp schrijven. Mail alstublieft de contactgegevens naar econ@refdag.nl.