De les van de mol: leren van andere inzichten

Buitenland Wij | zij

De insteek van deze rubriek is: leren van een ander inzicht – juist ook als dat niet vanzelfsprekend is. Ik vind dat niet altijd even makkelijk, en sommige lezers evenmin. Aandacht voor kunst? „Kunst is flauwekul”, reageerde een lezer. Een genuanceerde bijdrage over Israël? „Te pro-Palestijns”, vond een ander. Over vermeende omvolking? „Te links”, volgens sommigen.