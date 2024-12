De vertaling van Ithiël in Spreuken 30 is ”God is met mij”. Er ligt dus wel enige overeenkomst in met Immanuël, waarom velen onder Ithiël ook de Messias verstaan als een Naam die Hem dan ook alleen toekomt.

De Joodse overzetters passen de naam Immanuël zo toe als zou hij betekenen de tijdelijke verlossing door de hulp Gods tegen de Syriërs die Juda benauwden. De belofte is echter van veel groter betekenis. Immers zou zo’n wonderlijke geboorte niet nodig zijn geweest, indien de geboren per­soon tot geen ander doel op de wereld zou zijn gekomen dan enkel tot een tijdelijke verlossing. Bovendien, zo Zijn Naam zou zijn, zou Hij ook inderdaad blijken te zijn. Want, waar deze geboorte eerst lang nadien zou geschieden en Hij dan „Immanuël zou heten”, moet dit ons toch wel tot de gedachte brengen wat Hij dan zijn en doen zou, anders was die benaming tijdens de belofte onnodig geweest.

Wij willen nu in het kort de betekenis van die Naam bezien. Immanuël, God met ons, wat betekent het anders dan dat Hij God zou zijn? Velen van onze kerkvaders verklaren dit op dezelfde wijze, namelijk: Hij zou Immanuël, dat is God, zijn. En dat met ons, dat wil zeggen dat Hij ook zou zijn gelijk als wij, namelijk: waarachtig mens.

Abraham Hellenbroek,

predikant te Rotterdam

(”De beloofde Messias”, uitgave 1976)