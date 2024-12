Zij die Christus gehoord hebben en in hun hart ontvangen hebben, bewaren Hem zorgvuldig, zoals Maria. Ik weet dat zelfs de armste van geest dat met alle macht doet. Hij grijpt Christus aan, houdt Hem vast en sluit Hem in Zijn hart.

Dit is zeker: omdat zij Christus zo liefhebben, daarom willen zij met Hem verenigd zijn, want de liefde zoekt vereniging. Zouden zij Christus dan niet in hun hart bewaren? Christus is in hen en zij in Christus. De gelovigen hebben Jezus in hun hart wonen en zij kunnen Hem nooit verliezen. Ja maar, zegt een kleingelovige: Hoe zou ik Hem kunnen bewaren, daar ik zo arm en zwak ben? Jezus vlucht juist van mij weg! Neen, het is een bewijs dat Christus bij u is, als u gevoelt dat Hij van u weg wil. Als u denkt: ik wil U niet verlaten en het lijkt alsof Hij van u wijken wil, juist dan zal Hij bij u blijven.

Toch kan bij de gelovigen het geheugen wel verzwakken, door ouderdom of andere oorzaken. Als u de woorden vergeet, houd dan de vrucht maar in uw ziel. Christus Zelf blijft in u. Al schijnt Hij weg te zijn en al zucht u daarover, toch is Hij er, want de kracht ervan blijft in uw ziel.

Jodocus van Lodenstein, predikant te Utrecht (“De aanbidding der herders”, Reveilserie nr. 60, december 1969)