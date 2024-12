Harald condoleert Duitse president na aanval op kerstmarkt

„Ik was diepbedroefd door het tragische nieuws van de aanval op de kerstmarkt in Maagdenburg vrijdagavond, waarbij vele levens verloren gingen en zulke verschrikkelijke verwondingen werden toegebracht”, begint de Noorse koning zijn condoleance. „Ik betuig mijn medeleven en vraag u het diepste medeleven van het Noorse volk over te brengen aan de nabestaanden en aan degenen die gewond zijn geraakt.”

Bij de aanval reed een 50-jarige man uit Saudi-Arabië in op een menigte op de kerstmarkt in de stad. Hij werd meteen daarna gearresteerd. Duitse media meldden dat de verdachte een tegenstander is van de islam en een aanhanger van de rechtsradicale partij Alternative für Deutschland (AfD). Van de ruim tweehonderd gewonden zijn er veertig zeer slecht aan toe.