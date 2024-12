Beetje thuiskomen op een evangelisatiepost in Cuba 

Mijn misverstand houdt verband met wat zich in 1959 voltrok: de communistische revolutie van Fidel Castro, die sindsdien als een IJzeren Gordijn de tijd heeft gespleten in een voor en na 1959. En waardoor ook het zicht verdween op wat God vóór die tijd aan geestelijk leven had gewerkt.

Nu ik deze zondag onder het gehoor van ds. Angel ben, dringt zich dat verleden weldadig aan me op: dat Cubaanse gordijn heeft de Geest niet kunnen tegenhouden!

Mede door het evangelisatiewerk van ds. en mevrouw Angel is er een evangelisatiepost ontstaan in de plaats Gibara. beeld Jaco Klamer

Wat ds. Angel vanuit de stad Holguin doet, begon in 1930 met evangelisatiewerk van Etta Faith Stuart (1878-1958). Het bijzondere leven van deze Amerikaanse is beschreven in ”Highways and Hedges”. Jawel: de heggen en steggen uit Lukas 14:23. Waar ook dat indrukwekkende „opdat mijn huis vol worde” klinkt. Het was dát verlangen –opdat Zijn huis vol worde– dat Etta Faith Stuart dreef en ik zie het terug in de bezieling waarmee het domineesechtpaar bezig is. Ds. Angel mag dan doordeweeks als arts druk zijn, voor zijn vrouw geldt dat niet minder (zij is juriste), maar op zondag zijn ze ook in de weer. Met voedselpakketten, zangbundels en…krukken (want zieke en gehandicapte mensen hebben bij hen een streepje voor). Het resultaat ziet u op de foto: een kleine evangelisatiepost in de plaats Gibara, waar ’s zondags het Woord opengaat.

„Christenen in Cuba houden ons een spiegel voor; ze weten wat het is om te leven bij „zo de Heere wil en wij leven”” - Ds. A.A. Brugge, deputaat Bijzondere Noden

Intussen staat dat Cubaanse IJzeren Gordijn nog recht overeind, en dat betekent: zware tegenwind als het gaat om de vrije verkondiging van het Woord. Immers, niet Jezus maar Castro moet de Cubaan verlossen. Een klinkklare leugen is het, maar wel één die met bajonet en prikkeldraad wordt opgelegd. En omdat het regime het land in een diepe crisis heeft gestort, kan geen evangelist langs de deuren zonder een tas met rijst, olie en pijnstillers bij zich te hebben.

”Help de kerken in Cuba aan Bijbels, brood en medicijnen”, luidt het motto van de RD-actie. Wees ervan overtuigd dat ook ds. Angel en Sara hiermee erg geholpen zijn.

