OM ziet af van vervolging oud-ING-topman Ralph Hamers

ING schikte in 2018 voor 775 miljoen euro met het OM om gebrekkige witwascontroles. Het OM besloot toen om toenmalig ING-baas Hamers niet te vervolgen, maar volgens financieel activist Pieter Lakeman was dat onterecht. De activist stapte uiteindelijk naar het gerechtshof, dat eind 2020 oordeelde dat het OM Hamers wel verder moest onderzoeken en vervolgen.

Dat onderzoek duurde vervolgens jaren en er is een groot aantal getuigen gehoord. Daaruit is duidelijk geworden dat Hamers in zijn tijd bij ING bekend was met gebreken in het antiwitwasbeleid. Zo was er een kritisch rapport van de interne accountantsdienst en een alarmerende e-mail van het hoofd juridische zaken van de bank. Vervolgens besloot het bestuur van ING de kwestie uit te diepen. Uit die analyse kwam in 2015 naar voren dat alles toch in orde zou zijn.

„Hoewel achteraf moet worden geconcludeerd dat de destijds door ING intern getroffen maatregelen onvoldoende waren, concludeert het OM dat het onderzoek onvoldoende bewijs heeft opgeleverd dat een persoonlijke strafrechtelijke aansprakelijkheid van Hamers zou rechtvaardigen”, staat in een verklaring.

Hamers vindt de beslissing van het OM „logisch en terecht”. Het OM moet nog met zijn conclusies naar het hof, maar Hamers stelt er vertrouwen in te hebben dat het hof het standpunt van het OM zal volgen.

Lakeman hoopt erop het hof bij de behandeling van de zaak nog te overtuigen van zijn kijk op de zaak, laat hij weten. Volgens hem mogen bestuurders van een bank niet vrijuit gaan als zij feitelijk leiding hebben gegeven aan verboden praktijken.

Ook heeft het OM besloten geen vervolging in te stellen tegen vier voormalige bestuurders van ABN AMRO voor de tekortkomingen in het tegengaan van witwassen bij dat financiële concern. De bank trof in 2021 een schikking van 480 miljoen euro met het OM in die zaak. Ook hier ziet het OM onvoldoende bewijs om de oud-bestuurders, onder wie oud-topmannen Kees van Dijkhuizen en Gerrit Zalm, persoonlijk strafrechtelijk verantwoordelijk te houden.