Ombudsman Reinier van Zutphen legt het in Europa af tegen Portugese christendemocraat 

Dat de Portugese Teresa Anjinho de verkiezing won, leidde tot verontwaardiging aan de linkerkant van het Europese politieke spectrum. Anjinho is voormalig parlementslid van de christendemocraten.

Die partij is de grootste in het Europees Parlement en heeft ook het merendeel van de eurocommissarissen in haar zak, waaronder de voorzitter van de Europese Commissie. Dat nu ook de ombudsman, de persoon die moet waken over het functioneren van de Europese instituties, tot dezelfde politieke familie hoort, schoot bij links in het verkeerde keelgat.

„De Europese Ombudsman hoort een volstrekt onafhankelijk persoon te zijn die de verantwoordelijkheid draagt op basis van bewezen expertise. Het is een grote teleurstelling dat het Europees Parlement heeft gekozen voor een kandidaat met een partijpolitiek verleden”, reageert Europarlementslid Tineke Strik van GroenLinks-PvdA. „Juist in deze tijd van politisering zou de onafhankelijkheid van de Europese Ombudsman boven elke twijfel verheven moeten zijn.”

Alert

Reinier van Zutphen voerde de afgelopen maanden campagne als een onafhankelijke kandidaat voor de functie van Europees Ombudsman. Hij hoopte dat de politici in het Europees Parlement hem zouden kiezen op basis van zijn expertise, omdat hij van de zes kandidaten veruit de meeste ervaring heeft in het vak. Van Zutphen is al bijna tien jaar ombudsman in Nederland.

Het liep anders: de Portugese kandidaat won, omdat behalve de EVP ook de twee uiterst rechtse fracties voor haar stemden.

„Zij is een EVP-politica. Ik neem aan dat dat een rol gespeeld heeft”, zei Van Zutphen na afloop van de stemming. „Ik wist van tevoren dat de keus voor de Europese Ombudsman wordt bepaald in het Parlement. Dat is in Nederland anders. Achteraf kan ik zeggen dat ik nu nog meer alert ben geworden op het belang van het scheiden van politiek en de ombudsman en zijn werk.”

De drie Nederlandse CDA’ers hebben wel voor Van Zutphen gestemd. De Portugese vinden zij desondanks een uitstekende keuze. CDA-politicus Jeroen Lenaers noemt ook haar onafhankelijk.

De 64-jarige Van Zutphen blijft nu nog tot 2027 ombudsman in Nederland. „Wie mij kent, weet dat ik vol passie verder ga. Ik heb de volgende agendapunten al klaarstaan.”