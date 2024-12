Bij de problemen is ten minste een bemanningslid van het schip omgekomen, meldde het Russische staatspersbureau Tass maandag.

De schepen kwamen in de problemen in de Straat van Kertsj, die tussen het Russische vasteland en de Krim ligt. Het vrachtschip Volgoneft-212 is op zo’n 8 kilometer van de kust gezonken. Volgens de hulpdiensten is de boeg van het schip afgebroken door de sterke wind en de hoge golven.

Het schip vervoerde ruim 4000 ton aan olie. Door het zinken van het schip is er olie in de zee terechtgekomen. De autoriteiten proberen met verschillende maatregelen te voorkomen dat er meer olie in zee lekt.

Ook een tweede olietanker, de Volgoneft-239, raakte beschadigd. Aan boord van dat schip zouden veertien bemanningsleden zitten. Dat schip zou stuurloos zijn geraakt, meldde het Russische ministerie voor noodsituaties.