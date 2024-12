De zorgpremie stijgt opnieuw: hoe houden we de zorg betaalbaar in de toekomst?

Gezondheid Podcast Sprekend RD

De zorgkosten blijven stijgen, en dat zet het Nederlandse zorgstelsel onder druk. Hoe houden we de zorg betaalbaar én toegankelijk? In de nieuwste aflevering van de podcast Sprekend RD spreken hoogleraar betaalbare zorg Patrick Jeurissen en Jos Leijenhorst, directeur van De Christelijke Zorgverzekeraar, over de uitdagingen en mogelijke oplossingen.