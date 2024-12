China stuurt grootste vloot in jaren richting Taiwan

Volgens een woordvoerder van het ministerie bestrijkt de Chinese marine-inzet dinsdag het gebied tussen de zuidelijke Japanse eilanden tot in de Zuid-Chinese Zee. Dat is het grootste gebied sinds China een vloot de regio instuurde rond de Taiwanese presidentsverkiezingen van 1996. De huidige vloot zou bestaan uit zo’n negentig Chinese kustwacht- en marineschepen. Ook telde Taipei in de afgelopen 24 uur zo’n vijftig Chinese militaire vliegtuigen rond het eiland.

Peking heeft woedend gereageerd op het recente bezoek van de Taiwanese president Lai Ching-te aan de Verenigde Staten en eilanden in de Stille Oceaan. China zou als reactie militaire oefeningen willen uitvoeren rond Taiwan, hoewel het land dat nog niet officieel heeft aangekondigd.

Taiwan wordt al decennia onafhankelijk bestuurd, maar China ziet het eiland als een afvallige provincie die ooit weer bij de rest van het land moet horen. Peking zet daarom regelmatig druk op Taipei, zowel op politiek als militair gebied. Het Chinese ministerie van Defensie zei in oktober dat het land „oprecht streeft naar een vreedzame hereniging”, maar nooit zal beloven geweld uit te sluiten.

Taiwan heeft zijn leger in verhoogde staat van paraatheid gebracht en is militaire oefeningen gestart, nadat het Chinese oorlogs- en kustwachtschepen rondom het eiland signaleerde. De oefeningen om de gevechtsgereedheid te testen vinden plaats op strategische locaties.