Zwitsers Oekraïne voorkomt geen Derde Wereldoorlog

Onlangs stond er in onze krant een beschouwing over de oorlog in Oekraïne van de hand van Laurens van der Tang ( RD 16-11 ). Hij ziet een uitweg in een neutrale status voor het land met kennelijk een soort Zwitserleven voor de bevolking. Deze voorstelling van zaken is niet nieuw: Orban denkt in dezelfde lijn en het is ook de wens van Poetin zelf.

Zonder scrupules

Voor de Tweede Wereldoorlog uitbrak, meende de Britse premier Chamberlain ook al dat je wereldoorlogen kunt voorkomen door machtsbeluste dictators hun zin te geven. Want Poetin is wel degelijk machtsbelust en is uit op herstel van het vroegere, machtige Sovjetrijk. In 2005 noemde hij het uiteenvallen ervan de grootste geopolitieke ramp van de 20e eeuw. Gemakshalve gaat Van der Tang voorbij aan het feit dat Poetin al twintig jaar uiterst gewelddadige oorlogen voert in Tsjetsjenië, Georgië en Syrië. Denk ook aan de bezetting van de Krim en Russische activiteiten op tal van andere plaatsen in deze wereld.

Poetin is geen Hitler, beweert Van der Tang. Dat klopt in zoverre dat Hitler –in tegenstelling tot Poetin– een vegetariër en bijna ascetisch man was die zich niet schuldig maakte aan zelfverrijking. Het persoonlijk vermogen van Poetin werd in 2017 geschat op 200 miljard dollar. Allemaal gestolen van het Russische volk. En dat in een land waar de gemiddelde levensverwachting nauwelijks boven de zestig jaar uitkomt. Maar hiermee houdt het verschil wel zo ongeveer op. Als het gaat over het zonder scrupules de dood injagen van honderdduizenden soldaten zijn Adolf en Vladimir exact hetzelfde. Ik heb medelijden met al die moeders en vrouwen in Rusland –vaak uit arme regio’s– die hun zonen nooit meer zullen terugzien. Poetin is sluwer dan Hitler, dat dan weer wel.

De bewering dat Poetin vanwege een opdringerige NAVO toch wel een punt heeft, is ronduit misplaatst. Alsof de NAVO die landen tegen hun zin ‘inlijft’ en daarmee een bedreiging zou vormen voor Rusland. Landen treden vrijwillig toe tot het bondgenootschap en doen dit vaak maar al te graag; denk aan het recente lidmaatschap van Zweden en Finland. Poetin weet heel goed dat de NAVO Rusland nooit zal aanvallen. Hij ziet echter de aangrenzende voormalige Sovjetrepublieken als vazalstaten met –idealiter– een bevriende potentaat als leider die danst naar de pijpen van het Kremlin en de bevolking knecht. Daarom mogen ze geen lid worden van de NAVO. De Wit-Russen kunnen erover meepraten wat neutraliteit in werkelijkheid betekent.

Gestook

Als Trump en Poetin tot een vergelijk komen zonder zeer strikte veiligheidsgaranties voor Oekraïne, zal de wereld beslist niet veiliger worden. Integendeel, het gestook overal ter wereld zal alleen maar toenemen. Een krachtige NAVO is meer dan ooit nodig om deze moorddadige dictator in toom te houden. Poetin kon al veel te lang zijn gang gaan. In 1936 bezette Hitler op uitdagende wijze het gedemilitariseerde Rijnland. Konrad Audenauer, toenmalig burgemeester van Keulen, merkte tegen vertrouwelingen het volgende op: „Als Frankrijk hier voor vanmiddag vijf uur niet op reageert, komt er een nieuwe wereldoorlog.” Zijn profetie bleek maar al te waar.

De auteur is werkzaam als teamleider bij Staatsbosbeheer en geïnteresseerd in de geschiedenis van de 20e eeuw.