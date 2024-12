De Volksbank sluit honderden filialen SNS en RegioBank

Economie

De Volksbank is van plan om honderden filialen te sluiten van SNS en RegioBank. De stap maakt deel uit van de in november aangekondigde reorganisatie bij het moederbedrijf van SNS, ASN, BLG Wonen en RegioBank. De bank liet daarbij al weten dat het aantal SNS-winkels en vestigingen van RegioBank zou worden teruggebracht, maar het aantal was nog onbekend.