Hetzij Abraham dit alles in een hemels visioen, hetzij door een duidelijke openbaring van de Heilige Geest gezien heeft, het zou totaal geen nut voor hem gehad hebben indien hij dit alles niet met een waar geloof gezien en omhelsd had.

We zien dit in Bileam: hij had in een hemels visioen gezien dat er een Ster uit Jakob zou opgaan. Maar omdat hij het ware zaligmakende geloof van Gods kinderen niet had, heeft hem dit hemelse gezicht totaal geen nut gedaan.

De aartsvader Abraham mocht echter alles met een waar geloof omhelzen. En daarom heeft het hem met grote blijdschap vervuld. Onze Zaligmaker zegt: „Hij heeft hem gezien en is verblijd geweest.”

Geen mens kan begrijpen hoe groot de blijdschap van de patriarch Abraham geweest is. In zijn hart en geweten is een rust, vrede en vreugde ontstaan die alle verstand te boven gaat. Hij heeft de wereld veracht en al zijn hoop en troost gesteld op de komende Messias.

We kunnen hieruit leren: de mens die van harte verlangt naar de Zoon van God tot zijn troost en zaligheid, die zal de vervulling van zijn wens van de Heere ontvangen.

_Joos van Laren,

predikant te Vlissingen

(”Twee-en-vijftigh Predicatiën over bysondere Texten der H. Schrifture”, 1670)_