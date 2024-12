Noord-Holland wil front vormen tegen ondermijnende criminaliteit

Politici, bestuurders en ambtenaren hebben steeds vaker te maken met intimidatie, bedreiging, agressie en geweld, en overheden zijn geregeld doelwit van cybercriminaliteit. De Noord-Hollandse norm is ontwikkeld om een front te vormen tegen deze dreigingen en gemeenten en de provincie weerbaarder te maken. Zij krijgen richtlijnen om risico’s te herkennen en een stappenplan om die op tal van terreinen aan te pakken.

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk zegt in zijn eigen werk ook ondermijning tegen te komen. „Mensen vragen vaak dingen met goede bedoelingen, maar soms zit er een verzoek tussen dat een ander doel heeft. De Weerbaarheidsnorm biedt handvatten om ons hier bewust van te zijn en te voorkomen dat we in zulke situaties kwetsbaar worden.”

In veel Noord-Hollandse gemeenten hebben zogenoemde weerbaarheidsscans de afgelopen jaren geleid tot meer bewustwording van de risico’s van ondermijning, aldus de provincie. Met de nieuwe norm waaraan de gemeenten en de provincie zich verbinden, worden „de dijken even hoog” op het gebied van weerbaarheid.