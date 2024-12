President Zuid-Korea kondigt krijgsrecht af om dreiging noorden

„Ik heb de inzet van het krijgsrecht afgekondigd om de Republiek Korea te beschermen tegen de dreiging van communistische Noord-Koreaanse krachten, om de verwerpelijke pro-Noord-Koreaanse antistaatskrachten weg te vagen die de vrijheid en het geluk van ons volk plunderen en om de grondwettelijke orde te beschermen”, zei president Yoon. Welke concrete maatregelen getroffen worden, specificeerde hij niet.

Yoon deed de aankondiging in een televisietoespraak die niet vooraf was aangekondigd. Als aanleiding noemde hij het verzet van de grootste oppositiepartij tegen zijn begroting en een motie om een aantal hoge openbaar aanklagers af te zetten. Die Democratische Partij (DP) heeft een meerderheid in het parlement. Volgens persbureau Yonhap noemt de leider van de DP het aanwenden van het krijgsrecht „ongrondwettig” en niet in het belang van de bevolking.

Het krijgsrecht is wetgeving die gebruikt kan worden in het geval van oorlog. Yoon omschreef de oppositie als „antistaatskrachten die vastberaden zijn het regime omver te werpen”. Daardoor was het aanwenden van het oorlogsrecht volgens hem „onvermijdelijk”. „Ik zal de rust in het land herstellen door antistaatskrachten zo snel mogelijk te verdrijven.”