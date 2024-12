In een bericht op X staat dat onder meer „terroristen” en „terroristische infrastructuur” zijn aangevallen in Libanon. Het zou gaan om doelen verspreid over het land. Israël verwijt Hezbollah zich niet te houden aan de voorwaarden van het staakt-het-vuren.

Dat bestand is minder dan een week van kracht en staat al onder druk. Hezbollah maakte eerder op maandag bekend een positie van de Israëlische krijgsmacht te hebben bestookt in het grensgebied.

Hezbollah omschreef dat als een defensief optreden omdat Israël het bestand zou hebben geschonden. Israël kondigde vervolgens aan te zullen terugslaan en op iedere schending van het bestand te blijven reageren.

Israël en Hezbollah bestoken elkaar al meer dan een jaar. Het ging aanvankelijk om beschietingen over en weer in het grensgebied, maar dat conflict escaleerde steeds verder.

Israël doodde uiteindelijk Hezbollahleider Hassan Nasrallah en andere topfiguren van de door Iran gesteunde beweging, die in Libanon ook veel politieke invloed heeft. Ook stuurde Israël grondtroepen naar het buurland.

In het bestand is afgesproken dat die militairen over een periode van zestig dagen geleidelijk worden teruggetrokken. Ook strijders van Hezbollah moeten weg uit het grensgebied.