‘Schuimfeesten’ oorzaak van PFAS-vervuiling rond Gelderse camping

Op de camping, volgens de beheerders „het grootste christelijke vakantiepark van ons land”, is schuim aangetroffen waarin schadelijke stoffen zitten die onder de verzamelnaam PFAS vallen. Volgens de betrokken overheden blijkt uit boringen op het terrein dat dit schuim de bron is van de vervuiling in de bodem en het grondwater. „Door verwaaiing en afspoelen van het schuim, heeft de vervuiling zich verspreid over de bodem en in de grond en het grondwater van het campingterrein en in de zwemplas”, staat in het persbericht.

Een woordvoerder van De Betteld zegt dat „geen sprake is van schuimfeesten zoals in discotheken”, maar dat schuim is gebruikt bij een buikschuifbaan op de camping. De PFAS-waardes waren zo hoog, dat de provincie dit voorjaar besloot om een zwemverbod in te stellen voor de recreatieplas. Later bleek dat ook omliggende wateren vervuild zijn. Die zijn toen afgesloten van de zwemplas. De PFAS-waarden in deze wateren namen daarna af, terwijl ze in de zwemplas „onverminderd hoog” zijn gebleven.

„De zeer hoge PFAS-waarden kunnen risico’s opleveren voor de gezondheid en het milieu. Daarom is het noodzakelijk dat De Betteld de vervuiling opruimt”, stelt wethouder Evert Blaauw van Bronckhorst. Binnen zestien weken moet er een plan van aanpak liggen. PFAS zijn chemische stoffen die amper afbreekbaar zijn en in verband worden gebracht met kanker, verhoogd cholesterol en voortplantingsproblemen.