Oprechte Iraanse christen mag niet de dupe worden van nepverhalen

Een groep vluchtelingen uit Iran wordt ervan verdacht met een nepverhaal een Nederlandse verblijfsvergunning te hebben gekregen. De bekeringsverhalen konden gekocht worden bij een juridisch adviseur, die daar tonnen aan verdiende (RD 10-9).

Als Iraanse christen in Nederland ervoer ik in een eerste reactie verdriet naar aanleiding van het nieuws over Farshad H., die nepverhalen verkocht aan Iraanse asielzoekers. Het is pijnlijk wanneer iemand wil profiteren van een kwestie die zo gevoelig en persoonlijk is. Desondanks mogen we niet vergeten dat het in de meeste gevallen om Iraniërs gaat die oprecht christen zijn. Ze hebben een zware prijs betaald voor hun geloof en moesten hun land ontvluchten. Ik ben zelf zo iemand en ik ben dankbaar dat ik in Nederland een veilige plek heb gevonden.

IND

Het is helaas niet nieuw dat mensen misbruik maken van andermans moeilijke situatie. Waar mensen uit angst voor arrestatie hun land moeten ontvluchten, zijn er altijd anderen die daar misbruik van maken. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) speelt hierin een cruciale rol. De dienst probeert zorgvuldig te bepalen wie echt gevaar loopt.

Oplichters als Farshad H. misbruiken de situatie in Iran door nepverhalen te verkopen aan mensen die op zoek zijn naar een beter leven. Dit is verwerpelijk, maar nepverhalen mogen niet de verhalen van echte vluchtelingen die wanhopig bescherming zoeken overschaduwen.

Niet zomaar dopen

Als Iraanse kerk in Nederland geloven wij dat de kerk open moet zijn voor iedereen. Het is niet onze taak om te oordelen, maar om het goede nieuws van Jezus Christus te delen. We zijn ons er echter van bewust dat sommige asielzoekers hun bekering tot het christendom kunnen ”faken” om een verblijfsstatus te krijgen of voor andere doeleinden.

Daarom dopen wij mensen niet lichtvaardig. We nemen de tijd om hen te leren kennen en te beoordelen of ze werkelijk geloven. Het principe uit Mattheüs 7:16 (je zult hen herkennen aan hun vruchten) nemen we serieus. We kijken naar hun geloof, hun levensverandering en hun groei in Christus.

Advies

Mijn advies aan Nederlandse voorgangers en kerkleiders is om Iraanse asielzoekers die zich willen laten dopen in contact te brengen met een kerk waar Farsi gesproken wordt. Christenen in zo’n kerk spreken de taal, kennen de culturele context (moslimachtergrond, vervolging, trauma) en begrijpen de problemen waar Iraanse asielzoekers tegenaan lopen. Transform Iran heeft vijf gemeenten in Nederland die goed zijn toegerust om Iraanse gelovigen te begeleiden, met aandacht voor hun complexe culturele achtergrond en uitdagingen. Dit zorgt ervoor dat Iraanse christenen alle geestelijke steun krijgen die ze nodig hebben om hun nieuwe leven in Christus te leiden.

Contact met Iraanse kerk

Ik moedig Nederlandse kerken aan om contact op te nemen met een Iraanse kerk. Door samen te werken, kunnen we leren van elkaars ervaring en profiteren van de unieke benadering en inzichten van Iraanse kerken om hun gemeenteleden te dienen. Zo wordt het lichaam van Christus in zijn geheel versterkt en ontstaat er een netwerk voor hen die echt op zoek zijn naar Jezus en willen groeien in hun geloof.

De auteur is operationeel directeur Transform Iran, Almere.