Christelijke gemeente slopen in vijf stappen

Vechten helpt ook. Neem een middelmatig maar actueel punt. Je voelt wel aan wanneer iets in de lucht hangt. Soms ontstaat spanning over ritmisch zingen, een andere keer over een Bijbelvertaling, dan weer over een aspect dat in de prediking gemist wordt. Plaatselijk kan het gaan over wel of geen nieuw kerkgebouw. Verzamel mensen om je heen. Dat is anno 2024 niet moeilijk. Als je een beetje handig bent met sociale media, fix je dat. Meer mensen is meer macht. Net zolang doorgaan tot iedereen in de gemeente een keuze heeft gemaakt: voor of tegen. Realiseer je overigens dat je op deze manier nooit op de Heere Jezus gaat lijken. Hij is zachtmoedig en nederig van hart.