Op de Amsterdamse beurs galmen vrijdag nog de reeks van rentebesluiten van de centrale banken na. Donderdag hielden de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England hun rentetarieven zoals verwacht opnieuw ongewijzigd. Beide centrale banken gaven echter aan dat er nog niet wordt gedacht over renteverlagingen. Beleggers hadden echter wel gehoopt op hints over mogelijke renteverlagingen in het nieuwe jaar.