De levensmiddelenbranche is blij dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) tijdelijk minder streng controleert of ondernemers zich houden aan de regels rond wegwerpplastic. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft dit donderdag besloten. Hiermee ziet zij volgens branchevereniging CBL in dat de heffing op dit moment „niet voldoende werkbaar is”.