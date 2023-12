LONDEN (ANP/BLOOMBERG).- De Britse economie is sterker gekrompen dan verwacht. Het bruto binnenlands product (bbp) van het Verenigd Koninkrijk daalde in de maand oktober met 0,3 procent. In september was nog sprake van een stijging met 0,2 procent. Dat heeft het Britse bureau voor de statistiek bekendgemaakt.