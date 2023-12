Rotterdam, Den Haag en Amsterdam alert na hoger dreigingsniveau

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag blijven alert, lieten ze weten na het bericht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dat er een „reële kans” is op een aanslag. Het dreigingsniveau is verhoogd van 3 (aanzienlijk) naar 4 (substantieel), het op een na hoogste niveau. Met het verhoogde dreigingsniveau komen geen standaardmaatregelen of landelijke adviezen, het is aan gemeenten zelf om invulling hieraan te geven.