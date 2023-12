Het risico op een terroristische aanslag in Nederland is toegenomen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwt dat er een “reële kans” is op een aanslag. Daarom is het dreigingsniveau verhoogd van 3 (aanzienlijk) naar 4 (substantieel), het op een na hoogste niveau, schrijft hij in zijn jongste dreigingsbeeld.