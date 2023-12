Betalingsverwerker Adyen was maandag wederom de grote uitblinker in de AEX-index op het Damrak. De Nederlandse onderneming zette de winstreeks van de vorige handelsdagen voort met een nieuwe plus van 2,6 procent. Adyen werd afgelopen week al zo’n 10 procent meer waard dankzij positieve oordelen van analisten.