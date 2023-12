De weg is vrij voor de liberale Poolse politicus Donald Tusk om na jaren weer premier te worden, nu de rechts-nationalistische minderheidsregering van rivaal Mateusz Morawiecki geen vertrouwen heeft gekregen van het parlement in Warschau. Tusk leidde Polen al van 2007 tot 2014, en had vervolgens een topfunctie bij de Europese Unie.