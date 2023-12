Tijdens je menopauze werken valt veel vrouwen zwaar, ziet vakbond CNV

Er moet meer aandacht komen voor de ernst van overgangsklachten, vindt Moniek Bens (49) uit Wilbertoord. Ze viel uit op haar werk tijdens haar menopauze.

„Ik herkende mezelf niet meer”, zegt Moniek Bens (49) als ze terugblikt op vorig jaar. Ze begon in april 2022 aan een nieuwe baan als manager wonen bij woningcorporatie SSHN. Ze heeft er zin in, de baan past bij haar en ze heeft genoeg ervaring om er een succes van te maken.

„Maar ik zat niet goed in mijn energie”, zegt ze. „En ik was al een paar keer naar de huisarts gegaan met vage klachten: breinblubber, mist in mijn hoofd, een opgefokt gevoel, misselijk, duizelig, hartkloppingen, hoofdpijn. Allemaal onderzocht. Maar er werd niet gezegd: dit kan met de overgang te maken hebben.”

Na de kerstvakantie meldt ze zich met tegenzin ziek. „Mijn lijf liet het afweten”, zegt ze. „Ik dacht: ik moet even rust nemen, dan komt het wel goed.” Maar haar energie komt niet terug. Haar omgeving denkt dat ze een burn-out heeft, zelf denkt ze van niet.

Het is haar werkgever die op een gegeven moment zegt: „Heb je niet last van de overgang?” Ze bespreekt het met de bedrijfsarts, maar die geeft aan daar weinig verstand van te hebben, zegt ze. En dus maakt ze op eigen initiatief en kosten een afspraak met een overgangsconsulent.

Sindsdien is ze gestart met het smeren van hormoongel met de werkzame stof estradiol. „Daar knapte ik zo van op dat ik dacht: dit had ik eerder moeten weten.” Ze is blij dat ze iets heeft gevonden dat werkt. „Maar ik moest zelf pionieren om erachter te komen wat er aan de hand was.”

Inmiddels is de mist uit haar hoofd, ze heeft weer energie en kan weer werken. Of haar uitval op het werk volledig toe te schrijven is aan de overgang? „Lastig te zeggen. Het kan een combinatie zijn van hard werken, de levensfase waar ik in zit en de overgang. Toch, nu ik die gel smeer denk ik: tjonge, dat kan toch niet dat zo’n gelletje zoveel verschil maakt.”

Ze hoopt dat er meer aandacht komt voor de overgangsklachten die vrouwen kunnen hebben. Als je daarmee uitval kunt voorkomen, scheelt dat ook de maatschappij veel geld, zegt ze.