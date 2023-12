COA: dertig asielzoekers voor de nacht naar opvang Stadskanaal

Dertig asielzoekers zijn van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar de tijdelijke nachtopvang in Stadskanaal gebracht, laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten. De opvang in Stadskanaal ging donderdagavond open en moet het aanmeldcentrum ontlasten. Al bijna twee maanden sliepen asielzoekers daar noodgedwongen op matrassen of stoelen in onder meer de wachtruimtes van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).