Een landelijke spoorstaking in Duitsland is donderdagavond om 22.00 uur van start gegaan. Spoorpersoneel legt in totaal 24 uur het werk neer. De verwachting is dat daardoor duizenden treinen niet zullen rijden, zowel op regionale verbindingen als langeafstandstrajecten. NS heeft al aangekondigd dat er vrijdag geen internationale treinen tussen Nederland en Duitsland zullen rijden.