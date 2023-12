Poetin en Saudische kroonprins roepen op tot steunen OPEC-deal

De Russische president Vladimir Poetin en de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman dringen erop aan dat alle landen van oliekartel OPEC en bondgenoten zich aansluiten bij het recente akkoord over productieverlagingen. Dat hebben de twee leiders donderdag in een gemeenschappelijke verklaring naar buiten gebracht. Daarin staat ook dat zowel Rusland als Saudi-Arabië het erover eens zijn dat het belangrijk is om de samenwerking op het gebied van olie en gas te stimuleren.