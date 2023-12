Dominee kijkt naar afbranden kerk: „Enorme verslagenheid”

De Bethelkerk in de Oranjestraat in de Rotterdamse wijk Overschie is door brand verwoest. De brand brak woensdagavond rond 22.45 uur uit. Tien tot vijftien omliggende woningen zijn ontruimd. Er is niemand gewond geraakt. Het dak van de Nederlands gereformeerde kerk is geheel ingestort. Het gebouw moet als verloren worden beschouwd. Er kwam veel rook vrij bij het blussen. De oorzaak van de brand is niet bekend. beeld ANP, Marco van der Caaij