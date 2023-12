Rabobank heeft een stap gezet in wat mogelijk het begin is van een grote herinrichting van de bank in Nederland. Het financiële concern heeft tegenover zijn algemene ledenraad het streven uitgesproken om de organisatie verder te „vereenvoudigen” en „efficiënter en klantgerichter” te maken. Wat dit precies betekent voor bijvoorbeeld het aantal vestigingen en of er banen gaan verdwijnen, is nog niet duidelijk.