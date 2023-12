DNB wil eigen beleggingen in lijn brengen met Klimaatakkoord

De Nederlandsche Bank (DNB) wil haar beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties voor het einde van dit decennium in lijn brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. „Vaststelling van dit doel moet bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot in de echte wereld, en niet enkel leiden tot opschoning van de portefeuille”, onderbouwt de centrale bank die keuze. Uiteindelijk moet de CO2-voetafdruk van de beleggingsportefeuille worden gehalveerd.