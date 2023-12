Een rivier tussen het IJsselmeer en de Waddenzee moet vanaf 2025 helpen om de visstand in het gebied te verbeteren. Door een rivier tussen het meer en de zee is het eenvoudiger voor vissen om te migreren en eitjes te leggen in het zoete water. De provincie Friesland maakte maandag bekend dat Boskalis de rivier gaat maken en ook de eerste tien jaar gaat onderhouden.