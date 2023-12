De voorzitter van de klimaattop Sultan Ahmed Al-Jaber benadrukt maandag „zeker in klimaatwetenschap te geloven en deze ook te respecteren”. De topman van het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten raakte een dag eerder opnieuw in opspraak, na berichtgeving van The Guardian waarin naar voren kwam dat hij klimaatwetenschap in twijfel trok.