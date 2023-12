Minister: aanvaller Parijs had beter behandeld moeten worden

De man met jihadistische denkbeelden die zaterdagavond bij de Eiffeltoren in Parijs mensen met een hamer en een mes aanviel, is geestesziek en had beter psychiatrisch behandeld moeten worden. Een Duitse toerist kwam om en twee anderen raakten gewond. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin zei dat er duidelijk fouten zijn gemaakt bij het toezicht op de man, niet bij de inlichtingendiensten, maar in de psychiatrische zorg.