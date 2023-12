Het is belangrijk dat landen zich wereldwijd gaan inzetten om de hernieuwbare energie te verdriedubbelen, bevestigt Jeroen Gerlag, hoofd van de Europese tak van maatschappelijke organisatie Climate Group. Maar in het beleid zitten bij veel landen nog belemmeringen, aldus een rapport van de klimaatgroep dat maandag tijdens de klimaattop in Dubai is gepubliceerd.