De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is maandag iets lager aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers in Europa kauwden na op de opmerkingen van voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve op vrijdag over de rente. Volgens Powell is het nog te vroeg om te speculeren over een renteverlaging in de Verenigde Staten.