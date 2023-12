Het is cruciaal dat landen actie ondernemen om de opwarming van de aarde te beperken, benadrukten afgevaardigden van kleine eilandstaten in de Stille Oceaan tijdens de klimaattop in Dubai. „De tijd is op”, zei Grace Malie uit Tuvalu. „Als we ooit de grens van 1,5 graad overschrijden, dan ben ik bang dat we ons land zullen verliezen.”