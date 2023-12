VS stoppen 3 miljard dollar in klimaatfonds na lang geen bijdrage

De Verenigde Staten doneren 3 miljard dollar (circa 2,7 miljard euro) aan het grote klimaatfonds Green Climate Fund. De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris maakte zaterdag het geldbedrag bekend op de klimaattop in Dubai en zei dat het bedoeld was om ontwikkelingslanden te helpen met investeringen in onder meer schone energie en voorbereidingen op de gevolgen van klimaatverandering. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat de VS weer geld in dit fonds stoppen.