Veel dak- en thuislozen maken gebruik van winterkoudeopvang

Dakloze en thuisloze mensen weten de zogeheten winterkoudeopvang in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag deze week goed te vinden. Vooral in Amsterdam werd veel gebruikgemaakt van de voorziening, die de vier grote steden maandagavond openden om de verwachte lage temperaturen. In de nacht van woensdag op donderdag sliepen in de hoofdstad 303 mensen in de opvang, meer dan de 250 beschikbare plekken. Een woordvoerster van de gemeente laat weten dat bij ruimtegebrek ook plekken van de reguliere winteropvang kunnen worden gebruikt, die vrijdag officieel opengaat.