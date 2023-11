Verzekeraar NN Group wil ook met claimorganisaties gaan praten over woekerpolissen, nu het rivaal ASR is gelukt om een schikking te treffen in het langslepende woekerpolisdossier. Ab Flipse, voorzitter van Vereniging Woekerpolis.nl, en Marnix Bos, voorzitter van de Stichting Wakkerpolis, laten weten dat ze inmiddels een uitnodiging hebben gekregen voor een verkennende dialoog.