Verzekeraar ASR is donderdag bovenaan de AEX-index geëindigd. Beleggers reageerden verheugd op de schikking die is getroffen in het langslepende woekerpolisdossier. ASR trekt nu zo’n 250 miljoen euro uit voor een nieuwe vergoeding voor klanten met een woekerpolis of mensen die ooit zo’n beleggingsverzekering hebben gehad. Het aandeel steeg 13 procent.