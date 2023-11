Het jaar 2023 wordt het warmste jaar ooit gemeten, stelt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties in een rapport. Het was wereldwijd zo’n 1,4 graden Celsius warmer dan de temperatuur in de periode van 1850 tot 1900 die de WMO als basislijn hanteert voor de pre-industriële wereldtemperatuur.