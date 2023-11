Het dagelijks leven is in november 1,6 procent duurder geworden in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bij een eerste raming. De prijsstijgingen keerden daarmee weer terug na een negatieve inflatie, ook wel deflatie genoemd, in oktober. In die maand daalde het gemiddelde prijsniveau met 0,4 procent.