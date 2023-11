Uitkeringsinstantie UWV is tevreden met de uitspraak van de Raad van State over de zogeheten 24 wekeneis. Daardoor kunnen asielzoekers voortaan langer werken dan het eerder wettelijk toegestane maximum van 24 weken per jaar. „De uitspraak zorgt voor duidelijkheid voor alle asielzoekers en werkgevers in Nederland”, aldus een woordvoerder.