Paus Franciscus is daags na zijn afmelding voor de klimaattop COP28 in het openbaar verschenen, al zegt hij zich nog altijd niet goed te voelen. De kerkvorst hield zijn wekelijkse audiëntie in de Paus Paulus VI Aula in Vaticaanstad, maar liet zijn tekst uitspreken door iemand anders omdat zijn „stem niet prettig is”.